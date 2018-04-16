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За задержку рейса компании Nordwind Airlines пассажирка отсудила 37 000 руб.
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За задержку рейса компании Nordwind Airlines пассажирка отсудила 37 000 руб. 

Legal.Report 44 минуты назад
В Оренбурге суд взыскал с авиакомпании Nordwind Airlines более 37 000 руб. в пользу пассажирки, которой из-за задержки рейса пришлось заплатить крупный штраф другой авиакомпании.
Жительница Оренбурга в мае 2017 года приобрела два билета — для себя и своей дочери — на регулярный авиарейс Nordwind Airlines (дочерняя авиакомпания туроператора «Пегас-Туристик») по маршруту Оренбург — Москва. Из Москвы они отправлялись на отдых в Грецию. Предполагалось, что, прибыв в российскую столицу в 5.45 часов утра, они в 13.35 вылетят в греческий аэропорт Салоники. Вылет из Оренбурга планировался так, чтобы времени между стыковочными рейсами хватило для прохождения процедуры контроля, регистрации и посадки в самолет.
Однако самолет из Оренбурга вылетел в Москву с опозданием на 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна с другого рейса. В итоге семья опоздала на стыковочный рейс и вынуждена была вернуть авиабилеты в Грецию, за что заплатила штраф в размере 385 евро.
Вернувшись домой, пассажирка предъявила авиакомпании претензию с требованием возместить убытки, однако получила отказ. После этого оренбурженка подала иск к ООО «Северный ветер» (юридическое название Nordwind Airlines). Суд посчитал, что ответчик исполнил свои обязательства по договору перевозки ненадлежащим образом. В связи с этим Оренбургский областной суд взыскал с авиакомпании в пользу истицы убытки, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования потребителя — на общую сумму более 37 000 руб.
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