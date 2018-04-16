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В мае пензенцы смогут воспользоваться 9 дополнительными поездами
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В мае пензенцы смогут воспользоваться 9 дополнительными поездами 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Жители Пензенской области в предстоящие майские праздники, в честь которых россияне будут отдыхать четыре дня, смогут добраться до столицы, Питера и Северного Кавказа на дополнительных поездах.
Билеты — уже в продаже. Их можно купить как в кассах на вокзале, так и онлайн на сайте ООО «РЖД».
По словам начальника Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислава Губанова, в планах запустить туристические маршруты из Самары и Пензы в направлении Волгограда.
«Совместно мы работаем с министерством туризма, поэтому это будет широко развернуто и предоставлено нашим пассажирам», — отметил Владислав Губанов в интервью телеканалу «Экспресс».
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