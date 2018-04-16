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Резиденты ОЭЗ «Архыз» рассматривают возможность создания пакетных туров для отдыха летом
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Резиденты ОЭЗ «Архыз» рассматривают возможность создания пакетных туров для отдыха летом 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) курорта «Архыз» рассматривают возможность создания пакетных туров для летнего отдыха на курорте. Об этом сообщила пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа» по итогам совета резидентов ОЭЗ.
"Обсуждалась возможность создания комплексных пакетных туров для отдыха на курорте «Архыз» в летнем сезоне, которые будут включать проживание, питание, туристический ски-пасс, развлекательные и экскурсионные услуги по выбору", — говорится в сообщении.
Как пояснил на совещании директор департамента особых экономических зон КСК Сергей Сережников, несмотря на неблагоприятные погодные условия и открытие трасс для катания в самом конце декабря 2017 года, с января по март зафиксировали небольшой прирост числа туристов по сравнению с предыдущим сезоном. «При этом 3 января, в период новогодних праздников, мы установили абсолютный рекорд посещаемости — 5 тыс. 340 туристов на канатных дорогах», — отметил он.
В свою очередь заместитель директора департамента развития инфраструктуры Владимир Лапухин рассказал, что с апреля сняли все ограничения по строительству новых объектов на курорте, связанные с горнолыжным сезоном, центральное место среди которых занимают канатные дороги и горнолыжные трассы. «Сейчас на отметке 2 500 метров разворачивается строительный городок для монтажа верхней станции канатной дороги, продолжается профилирование трасс, которые будут вдвое шире уже существующих склонов, ведется обустройство моста и подъездной дороги», — приводятся его слова в сообщении.
На Северном Кавказе существуют пять ОЭЗ, их развитие ведется в несколько этапов: в рамках утвержденного плана развития туристско-рекреационных особых экономических зон СКФО строительные работы идут на «Архызе» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрусе» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт «Матлас», второй — «Армхи» в Ингушетии. Наиболее активно ведется развитие открытого в 2013 году курорта «Архыз», на территории которого работают 27 резидентов, объем инвестиций по проектам которых превышает 9 млрд рублей.
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