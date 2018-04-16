В Крыму в преддверии курортного сезона продолжается проверка пляжей 

Сотрудники МЧС в преддверии курортного сезона продолжают проверку пляжей. Как пишет КИА, они уже проинспектировали 33 пляжных территории. Отмечается, работа по обследованию акватории пляжей на территории полуострова началась со 2 апреля. В перспективе сотрудникам МЧС предстоит проинспектировать ещё порядка 80 пляжей.
Напомним, ранее спасатели уже очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос (Ялтинский регион). В частности, водолазы подняли со дна фрагменты металлических конструкций и битое стекло.