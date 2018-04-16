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В Крыму в преддверии курортного сезона продолжается проверка пляжей
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В Крыму в преддверии курортного сезона продолжается проверка пляжей 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сотрудники МЧС в преддверии курортного сезона продолжают проверку пляжей. Как пишет КИА, они уже проинспектировали 33 пляжных территории. Отмечается, работа по обследованию акватории пляжей на территории полуострова началась со 2 апреля. В перспективе сотрудникам МЧС предстоит проинспектировать ещё порядка 80 пляжей.
Напомним, ранее спасатели уже очистили дно акватории двух частных пляжей поселка Форос (Ялтинский регион). В частности, водолазы подняли со дна фрагменты металлических конструкций и битое стекло.
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