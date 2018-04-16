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Аэропорт в Симферополе «открыл» рейсы космофлота на Марс, Венеру и Корусант
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Аэропорт в Симферополе «открыл» рейсы космофлота на Марс, Венеру и Корусант 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Директор по связям с общественностью аэропорта Симферополя Игорь Лаптев рассказал об атмосфере будущего, воссозданной сотрудниками воздушной гавани в день открытия нового терминала «Крымская волна».
По его словам, работники, решив обыграть тему XXII века, обозначили на онлайн-табло несколько рейсов на Марс, Венеру и вымышленную планету Корусант. Пассажиры проходят регистрацию из космопорта будущего, а рейсы выполняются компанией «Космофлот».
В здании также установили большой мультимедийный экран космического дизайна, снаружи и внутри — дизайнерские формы и музыкальные площадки в виде космических кораблей. В терминале работают роботы, андроиды, трансформеры, герои космических саг и компьютерных игр, косплееры.
16 апреля новый терминал аэропорта Симферополя, строительство которого шло около двух лет, начал обслуживать пассажиров. «Крымская волна» — самый большой терминал на юге России, его площадь составляет 78 тысяч квадратных метров. Он сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров в год, или 3650 пассажиров в час.
Первый рейс авиакомпании Nordwind прибыл в Крым в субботу из московского аэропорта Шереметьево. Кроме того, сегодня терминал примет пассажиров и Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Кирова, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.
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