Аэропорт в Симферополе «открыл» рейсы космофлота на Марс, Венеру и Корусант

Директор по связям с общественностью аэропорта Симферополя Игорь Лаптев рассказал об атмосфере будущего, воссозданной сотрудниками воздушной гавани в день открытия нового терминала «Крымская волна».

По его словам, работники, решив обыграть тему XXII века, обозначили на онлайн-табло несколько рейсов на Марс, Венеру и вымышленную планету Корусант. Пассажиры проходят регистрацию из космопорта будущего, а рейсы выполняются компанией «Космофлот».

В здании также установили большой мультимедийный экран космического дизайна, снаружи и внутри — дизайнерские формы и музыкальные площадки в виде космических кораблей. В терминале работают роботы, андроиды, трансформеры, герои космических саг и компьютерных игр, косплееры.

16 апреля новый терминал аэропорта Симферополя, строительство которого шло около двух лет, начал обслуживать пассажиров. «Крымская волна» — самый большой терминал на юге России, его площадь составляет 78 тысяч квадратных метров. Он сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров в год, или 3650 пассажиров в час.