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Огромный круизный лайнер протаранил причал прямо перед камерами туристов
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Огромный круизный лайнер протаранил причал прямо перед камерами туристов 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Гигантский круизный лайнер не сбавляя скорости вошел в порт и к ужасу туристов направился прямиком на таран причала.
Не очень понятно, что могло отвлечь опытного (новичков на круизные лайнеры не ставят) капитана от управления кораблем. Но в принципе не важно, мечтал ли он о русалках, или заглядывался на проплывавших мимо дельфинов: ситуацию капитан выправить не успел.
Лайнер MSC Armonia, величественная белоснежная махина шириной в 32 метра, прижался вплотную к причалу и смолол его в мелкую труху. Остатки некогда живописного причала тут же затонули — как говорится, концы в воду.
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