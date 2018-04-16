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Леопард напал на туристов: есть пострадавшие, один из них в критическом состоянии
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Леопард напал на туристов: есть пострадавшие, один из них в критическом состоянии 

Свободная пресса 48 минут назад
В Намибии леопард напал на двух туристов из Германии, вцепился одному из них в голову.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, хищник запрыгнул в фургон к спящим туристам через окно, вцепился в голову 61-летнему мужчине и попытался вытащить его наружу.
Схватка между человеком и разъярённым животным продолжалась несколько минут. С огромным трудом пожилой турист сумел отогнать хищника. Все это время 60-летняя спутница мужчины держала его за ноги, не допуская, чтобы леопард его утащил.
После этого она попыталась связаться со спасателями по мобильному телефону, но сигнала не было. Истекающий кровью мужчина находился без сознания, а леопард ещё около 6 часов ходил вокруг их фургона.
Спасли немецкую пару проезжающие мимо туристы, которые отвезли пострадавшего в больницу. Там ему сделали экстренную операцию. Сейчас он находится в критическом, но стабильном состоянии.
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