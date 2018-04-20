Перевозки автомобилей и мотоциклов в специальных вагонах РЖД в I квартале выросли на 10%

Федеральная пассажирская компания » (ФПК, «дочка» РЖД ) увеличила перевозки автомобилей и мотоциклов в специализированных вагонах-автомобилевозах в составе поездов дальнего следования в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до более 1,5 тыс. штук, сообщили в РЖД.

Самыми популярными маршрутами перевозок автомобилей и мотоциклов пассажиров в специализированных вагонах стали Москва Санкт-Петербург , Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Адлер и Москва — Хельсинки

Специальный вагон для транспортных средств включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габарита или 8 мотоциклов. В парке ФПК в настоящее время находятся 13 вагонов-автомобилевозов.