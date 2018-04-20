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Перевозки автомобилей и мотоциклов в специальных вагонах РЖД в I квартале выросли на 10%
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Перевозки автомобилей и мотоциклов в специальных вагонах РЖД в I квартале выросли на 10% 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Уралинформбюро
«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) увеличила перевозки автомобилей и мотоциклов в специализированных вагонах-автомобилевозах в составе поездов дальнего следования в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до более 1,5 тыс. штук, сообщили в РЖД.
Самыми популярными маршрутами перевозок автомобилей и мотоциклов пассажиров в специализированных вагонах стали Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Адлер и Москва — Хельсинки.
Специальный вагон для транспортных средств включается в состав поезда по предварительным заявкам и одновременно может перевозить от 3 до 5 автомобилей в зависимости от их габарита или 8 мотоциклов. В парке ФПК в настоящее время находятся 13 вагонов-автомобилевозов.
Услуга действует с 2012 года. В настоящее время вагоны-автомобилевозы включаются в состав регулярных поездов по восьми маршрутам: Москва — Казань, Москва — Адлер, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Петрозаводск, Москва — Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону — Адлер и Москва — Хельсинки.
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