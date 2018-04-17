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Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования РЖД в январе-марте выросли на 54% — до 13 млн
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Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования РЖД в январе-марте выросли на 54% — до 13 млн 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: АПИ Урал
В январе-марте 2018 г. через интернет было оформлено 13 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что на 54% больше показателя аналогичного периода 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Пассажиры поездов дальнего следования холдинга «РЖД» в январе-марте 2018 г. оформили 13 млн электронных билетов через интернет. Это на 54% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-продаж в I квартале текущего года превысила 50% от общего количества оформленных билетов. Количество приобретаемых онлайн проездных документов уверенно растет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров.
«Так, в 2017 г. пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, услуги предварительного заказа питания в дорогу. Кроме того, в текущем году на сайте ОАО «РЖД» появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев. На сегодня пассажиры уже оформили более 17,5 тыс. электронных перевозочных документов», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что с апреля 2017 г. пассажирам также стало доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». На сегодняшний день его установили уже более 2,5 млн человек.
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