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Новому аэропорту Симферополя подарили щенка Алис
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Новому аэропорту Симферополя подарили щенка Алис 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В день открытия нового терминала аэропорта «Симферополь» администрация комплекса получила в подарок от подрядчика стройки трехмесячного щенка породы бордер-колли. Символ нового комплекса назвали Алис Фелицис, что означает «крылья удачи».
Руководство аэропорта заверило, что зачислит Алис в кинологическую службу, для которой построены новые помещения. Щенку уже завели аккаунт в Instagram. Эксперты-кинологи отметили хорошие розыскные способности нового сотрудника. Пока служебные будни не начались, Алис уже стала любимицей сотрудников аэропорта.
Сегодня новый терминал аэропорта «Симферополь» принял первого пассажира. С этого дня все рейсы и службы переведены в новый комплекс. В старом здании аэропорта предполагается открыть автовокзал крымской столицы либо торговый центр. Эти помещения уже выведены за границы аэровокзального комплекса.
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