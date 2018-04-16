Новому аэропорту Симферополя подарили щенка Алис

В день открытия нового терминала аэропорта «Симферополь» администрация комплекса получила в подарок от подрядчика стройки трехмесячного щенка породы бордер-колли. Символ нового комплекса назвали Алис Фелицис, что означает «крылья удачи».

Руководство аэропорта заверило, что зачислит Алис в кинологическую службу, для которой построены новые помещения. Щенку уже завели аккаунт в Instagram. Эксперты-кинологи отметили хорошие розыскные способности нового сотрудника. Пока служебные будни не начались, Алис уже стала любимицей сотрудников аэропорта.

Сегодня новый терминал аэропорта «Симферополь» принял первого пассажира. С этого дня все рейсы и службы переведены в новый комплекс. В старом здании аэропорта предполагается открыть автовокзал крымской столицы либо торговый центр. Эти помещения уже выведены за границы аэровокзального комплекса.