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«Уральские авиалинии» начинают летать в Карши
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«Уральские авиалинии» начинают летать в Карши 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
2 мая 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять новый рейс — из Домодедово в Карши (Узбекистан). Вылеты из Москвы будут производиться по вторникам и средам, в обратном направлении — по вторникам и четвергам.
Новый регулярный рейс позволит пассажирам планировать деловые или туристические поездки. По прилете в столицу можно воспользоваться стыковками в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Все полеты выполняются на комфортабельных Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines и по звонку в call-центр по телефону 8-800-7700-262.
"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 44 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).
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