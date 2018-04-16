«Уральские авиалинии» начинают летать в Карши

Новый регулярный рейс позволит пассажирам планировать деловые или туристические поездки. По прилете в столицу можно воспользоваться стыковками в другие города России , ближнего и дальнего зарубежья. Все полеты выполняются на комфортабельных Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines и по звонку в call-центр по телефону 8-800-7700-262.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 44 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 13 А321 и 7 А319).