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«Событийный туризм может стать драйвером для привлечения туристов в Татарстан»
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«Событийный туризм может стать драйвером для привлечения туристов в Татарстан» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«С моей точки зрения, следует обратить особое внимание на событийный туризм как драйвер роста для всего сектора экономики. В этой сфере можно выделить три приоритетных направления развития. Во-первых, нужно повышать уровень каждого отдельного событийного бренда на территории республики. Например, молодежный фестиваль „Скорлупкино“, проходящий в Пестречинском районе, превратить из локального в региональный. А гастрономический фестиваль „Свияжская уха“ с уровня ПФО поднять на федеральный. Более известные в России мероприятия стоит продвигать на международный уровень. Способы продвижения надо использовать разные — публикации в СМИ, различные PR-мероприятия, изготовление сувенирной продукции… Казань. Булгар и Свияжск таким образом уже стали популярны у туристов.
Во-вторых, все значимые мероприятия, проходящие в Татарстане, надо увязать в единую канву, создав несколько туристических маршрутов, начинающихся в уже раскрученной Казани. При этом надо стремиться к тому, чтобы в перспективе в каждом муниципальном образовании было хотя бы по одному интересному туристам событию. Хороший пример в этом смысле — Алтай, где, как мы узнали, проходят порядка 40 таких мероприятий. Проводить эти мероприятия лучше не в высокий сезон для Казани — школьные каникулы, глобальные спортивные мероприятия, длинные праздники — надо сохранить относительный баланс посещаемости.
В-третьих, один из наиболее значимых факторов — обеспечение безопасности наших гостей. Событийные бренды не должны быть подвержены террористическим и иным криминогенным рискам. Иначе к нам никто не поедет».
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