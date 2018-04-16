«Событийный туризм может стать драйвером для привлечения туристов в Татарстан»

«С моей точки зрения, следует обратить особое внимание на событийный туризм как драйвер роста для всего сектора экономики. В этой сфере можно выделить три приоритетных направления развития. Во-первых, нужно повышать уровень каждого отдельного событийного бренда на территории республики. Например, молодежный фестиваль „Скорлупкино“, проходящий в Пестречинском районе, превратить из локального в региональный. А гастрономический фестиваль „Свияжская уха“ с уровня ПФО поднять на федеральный. Более известные в России мероприятия стоит продвигать на международный уровень. Способы продвижения надо использовать разные — публикации в СМИ, различные PR-мероприятия, изготовление сувенирной продукции… Казань . Булгар и Свияжск таким образом уже стали популярны у туристов.

Во-вторых, все значимые мероприятия, проходящие в Татарстане , надо увязать в единую канву, создав несколько туристических маршрутов, начинающихся в уже раскрученной Казани. При этом надо стремиться к тому, чтобы в перспективе в каждом муниципальном образовании было хотя бы по одному интересному туристам событию. Хороший пример в этом смысле — Алтай , где, как мы узнали, проходят порядка 40 таких мероприятий. Проводить эти мероприятия лучше не в высокий сезон для Казани — школьные каникулы, глобальные спортивные мероприятия, длинные праздники — надо сохранить относительный баланс посещаемости.

В-третьих, один из наиболее значимых факторов — обеспечение безопасности наших гостей. Событийные бренды не должны быть подвержены террористическим и иным криминогенным рискам. Иначе к нам никто не поедет».