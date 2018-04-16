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Air France планирует обеспечить 70% рейсов в ходе забастовки во вторник
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Air France планирует обеспечить 70% рейсов в ходе забастовки во вторник 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
По данным руководства компании, во вторник удастся провести 55% дальнемагистральных рейсов, что, однако, меньше показателя в 60%, относящегося к предыдущей стачке, прошедшей на прошлой неделе. На маршрутах средней дальности будет сохранено 65% рейсов, пребывающих в главный парижский аэропорт Руасси-Шарль де Голль и отправляемых из него. На ближних маршрутах будет обеспечено 80% рейсов как в парижском аэропорту Орли, так и в региональных аэропортах.
Трудящиеся, участвующие в забастовках в Air France, требуют повышения оплаты труда на 6%, однако дирекция главного французского авиаперевозчика согласна только на 1% увеличение зарплаты и некоторое повышение премий пилотам, с учетом личных показателей. Профсоюзы напоминают в этой связи руководству, что повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии — однако финансово-экономические показатели ее с того времени значительно улучшились. Даже в марте, несмотря на два дня забастовки, пассажиропоток увеличился у компании в целом на 5,4%.
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