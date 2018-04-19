Аэропорт Петербурга возобновил прямое авиасообщение с Сеулом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Аэропорт Пулково Санкт-Петербурга возобновил прямое авиасообщение со столицей Южной Кореи Сеулом , рейсы будет выполнять авиакомпания Korean Air. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

"Авиакомпания Korean Air с 19 апреля возобновляет регулярные прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Сеулом", — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что полеты в рамках летнего расписания аэровокзала будут выполняться до 25 октября. При этом с 19 апреля до конца мая будут рейсы будут совершаться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, а затем вплоть до конца сентября будут введены дополнительные рейсы по пятницам и субботам.

С 1 по 25 октября будет вновь выполняться по три рейса в неделю, отметили в «Воздушных воротах Северной столицы». Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A330.

Как пояснили ТАСС в компании, полеты прекратились в прошлом году после ввода зимнего расписания. «Korean Air — единственная авиакомпания, которая осуществляет прямые перевозки из Петербурга в Сеул», — сказали в пресс-службе компании.

Korean Air — крупнейший национальный авиаперевозчик Южной Кореи. Базовым аэропортом авиакомпании является аэровокзал Инчхон в Сеуле. Флот компаннии превышает 160 воздушных судов.

Пулково — главный воздушный хаб Санкт-Петербурга. В текущем году он планирует обслужить рекордные 18 млн пассажиров за счет ввода новых направлений. В прошлом году из Петербурга в Сеул и обратно перевезли более 40 тыс. пассажиров прямыми рейсами и еще порядка 26 тыс. человек путешествовали между городами с пересадками.