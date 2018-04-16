В МФЦ Ленобласти появиться информация для туристов

В центрах появятся сенсорные информационные панели с данными о достопримечательностях региона и туристской инфраструктуре.

По информации администрации региона с помощью панелей посетители смогут больше узнать об истории Ленинградской области, знаковых объектах культурного наследия, о событийных мероприятиях, которые проводятся в регионе, наиболее интересных туристских маршрутах. Также в информационной базе можно найти информацию о гостиницах, кемпингах, точках общественного питания ресторанах, расположенных на территории области.

Отмечается, что проект реализован при поддержке регионального «Информационно-туристического центра».