В МФЦ Ленобласти появиться информация для туристов 

В центрах появятся сенсорные информационные панели с данными о достопримечательностях региона и туристской инфраструктуре.
По информации администрации региона с помощью панелей посетители смогут больше узнать об истории Ленинградской области, знаковых объектах культурного наследия, о событийных мероприятиях, которые проводятся в регионе, наиболее интересных туристских маршрутах. Также в информационной базе можно найти информацию о гостиницах, кемпингах, точках общественного питания ресторанах, расположенных на территории области.
Отмечается, что проект реализован при поддержке регионального «Информационно-туристического центра».
Ранее сообщалось, что многофункциональные центры Ленинградской области за три месяца получили 867 тысяч обращений граждан, что на 33% больше, чем в 2017 году.