UTair запускает рейсы на новых самолетах Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания UTair в партнерстве с компанией «ИрАэро» ввела в эксплуатацию самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) по ряду направлений из Внуково , сообщили в авиакомпании. Первые рейсы стартовали 15 апреля.

Нальчик и Самолеты SSJ 100 будут ежедневно выполнять три рейса из Москвы Казань и по одному — в Архангельск Ульяновск . Партнерство с авиакомпанией «ИрАэро» строится по модели фрахта: коммерческое управление — у UTair, операционное — у «ИрАэро». Все самолеты летают по маршрутам UTair. В каждом авиалайнере 100 мест экономического класса.

«Пассажиропоток UTair за 3 месяца 2018 года увеличился на 16%. Авиакомпания прогнозирует дальнейший рост и в весенне-летнем сезоне расширяет маршрутную сеть и парк, в том числе за счет интеграции в сетевое расписание партнерских авиакомпаний. Выбор в пользу SSJ 100 связан с тем, что он доказал свою экономическую эффективность на коротких маршрутах, а «ИрАэро» демонстрирует высокий уровень эффективности по управлению данным типом ВС. UTair следует стратегии развития: запускает перелеты на новых самолетах, сохраняет экономичные тарифы и развивает программу региональных перевозок», — добавил президент авиакомпании «UTair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков

UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6% — до 7,3 млн пассажиров.