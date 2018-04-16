В окружном центре изменятся маршруты регулярных перевозок по городу

Специалисты Управления транспорта, связи и дорог Администрации Ханты-Мансийска изучили городской пассажиропоток. Установили, что увеличилось количество пассажиров, желающих попасть в район гостиницы «Олимпийская». В этом районе проживает большое количество горожан различных социальных категорий, которые пользуются бесплатными проездными билетами. Кроме того, в здании гостиницы располагается Многофункциональный центр Югры . Получатели государственных услуг также зачастую пользуются услугами общественного транспорта. Перевозка пассажиров до здания гостиницы осуществляется по маршрутам № 4 и № 2, автобусами выполняется 32 заезда в будние дни.

Учитывая, что траектория движения автобусных маршрутов № 4 и № 77 при движении в нагорную часть города и район «Самарово» совпадают, а пассажиропоток не очень большой, принято решение об их объединении. Таким образом, будет один маршрут № 77, который будет выполнять в том числе рейсы маршрута № 4, а общее количество заездов к гостинице «Олимпийская» увеличится до 42 в будние дни. Рейсы объединенного маршрута № 77 начнутся с 1 мая 2018 года.

Кроме того, на маршруте № 5 увеличится количество автобусов в зимний период на 2018-2019 год за счет изменения графика, который позволит сократить интервал движения в так называемые часы «пик» с 15 до 10 минут. Время первого и последнего рейсов автобусов от конечных остановок по маршруту № 5:

— от СУ-967 в 5:30 часов и в 23:00 часов.

— от Ледового дворца в 6:00 часов и 23:00 часов.

Общий объем перевозок будет сохранен на уровне 2017 года.