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В окружном центре изменятся маршруты регулярных перевозок по городу
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В окружном центре изменятся маршруты регулярных перевозок по городу 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Специалисты Управления транспорта, связи и дорог Администрации Ханты-Мансийска изучили городской пассажиропоток. Установили, что увеличилось количество пассажиров, желающих попасть в район гостиницы «Олимпийская». В этом районе проживает большое количество горожан различных социальных категорий, которые пользуются бесплатными проездными билетами. Кроме того, в здании гостиницы располагается Многофункциональный центр Югры. Получатели государственных услуг также зачастую пользуются услугами общественного транспорта. Перевозка пассажиров до здания гостиницы осуществляется по маршрутам № 4 и № 2, автобусами выполняется 32 заезда в будние дни.
Учитывая, что траектория движения автобусных маршрутов № 4 и № 77 при движении в нагорную часть города и район «Самарово» совпадают, а пассажиропоток не очень большой, принято решение об их объединении. Таким образом, будет один маршрут № 77, который будет выполнять в том числе рейсы маршрута № 4, а общее количество заездов к гостинице «Олимпийская» увеличится до 42 в будние дни. Рейсы объединенного маршрута № 77 начнутся с 1 мая 2018 года.
Кроме того, на маршруте № 5 увеличится количество автобусов в зимний период на 2018-2019 год за счет изменения графика, который позволит сократить интервал движения в так называемые часы «пик» с 15 до 10 минут. Время первого и последнего рейсов автобусов от конечных остановок по маршруту № 5:
— от СУ-967 в 5:30 часов и в 23:00 часов.
— от Ледового дворца в 6:00 часов и 23:00 часов.
Общий объем перевозок будет сохранен на уровне 2017 года.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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