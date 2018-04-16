В Ханты-Мансийске объединяют маршруты №4 и 77 общественного транспорта

Несколько маршрутов общественного транспорта в окружном центре изменятся.

Специалисты Управления транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийска , изучая поток пассажиров, циркулирующих по городу, выявили что количество жителей, желающих попасть в район гостиницы «Олимпийская» увеличился.

На основе этого было решено увеличить количество заездов общественного транспорта к территории гостиницы, говорится на сайте администрации Ханты-Мансийска.

На данный момент до гостиницы ездят автобусы маршрута №4 и №2, в будние дни они осуществляют 32 заезда к зданию.

В администрации приняли решение объединить автобусные маршрут №4 и №77, так как при движении в нагорную часть города и район «Самарово» маршруты общественного транспорта совпадают, а поток пассажиров по отдельности на них небольшой. Таким образом будет ездить только один маршрут №77. Общее количество заездов к гостинице увеличится до 42 заездов в будние дни.

Помимо этого, по маршруту №5 в зимний период будет ездить больше автобусов в часы «пик». Это позволит сократить ожидание общественного транспорта с 15 до 10 минут в холодное время года.

Общий объем перевозок будет сохранен на уровне 2017 года.