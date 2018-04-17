Слон сделал зарядку посреди дороги в Южной Африке

Южной Африке слон заблокировал движение автолюбителям. Он вышел на трассу и начал делать зарядку. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Daily Mail.

Очевидцы успели запечатлеть забавное зрелище на видео.

На кадрах видно, что слон переходил проезжую часть, но внезапно остановился посередине и начал тянуть задние ноги назад, как будто выполняя зарядку. После того, как занятие спортом закончилось, животное «размяло» уши и продолжило путь дальше.

В национальном парке Крюгера в ЮАР посетители чуть не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное.