Ещё
Слон сделал зарядку посреди дороги в Южной Африке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слон сделал зарядку посреди дороги в Южной Африке 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Южной Африке слон заблокировал движение автолюбителям. Он вышел на трассу и начал делать зарядку. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Daily Mail.
Очевидцы успели запечатлеть забавное зрелище на видео.
На кадрах видно, что слон переходил проезжую часть, но внезапно остановился посередине и начал тянуть задние ноги назад, как будто выполняя зарядку. После того, как занятие спортом закончилось, животное «размяло» уши и продолжило путь дальше.
В национальном парке Крюгера в ЮАР посетители чуть не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное.
360tv.ru: последние новости
Россия и Узбекистан утвердили авиасообщение через аэропорт Жуковский Названы страны с чистейшими пляжами Ростуризм предупредил туристов о рисках в Армении из-за беспорядков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США181
МЧС обратилось к москвичам5
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой33
Крым попадет на украинские деньги177
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение