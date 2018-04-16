Определены страны с идеальными пляжами

Греции. Фонд экологического образования составил рейтинг стран-победителей Blue Flag-2017 («Голубой флаг»), эту награду присуждают лучшим пляжам и причалам. Как сообщается на сайте премии, самые лучшие пляжи в прошлом году оказались в Испании

В Испании 579 пляжей были награждены голубым флагом, а в Греции — 466. Также награду получили Турция (435), Франция (389) и Италия (328).

Последнее место рейтинга разделили Россия Сербия . В каждой из них только один пляж удостоился голубого флага.

Голубой флаг вручается ежегодно с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Также жюри учитывает удобство и доступность пляжа.

Первым российским пляжем, получившим голубой флаг, в 2016 году стала пляжная зона в поселке Янтарный Калининградской области . В 2017 году номинирован был крымский пляж «Массандровский», расположенный в Ялте.