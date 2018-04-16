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Задержанная в аэропорту Мюнхена пожилая россиянка вернулась в Россию
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Задержанная в аэропорту Мюнхена пожилая россиянка вернулась в Россию 

РИА Новости 12 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пожилая россиянка в инвалидной коляске Эльмира Асланян, ранее задержанная в аэропорту Мюнхена, вернулась в Россию, сообщил в понедельник РИА Новости ее сын Андо. «Да, вернулась. Все нормально», — сказал он.
В минувшую пятницу сын 76-летней Эльмиры Асланян сообщил, что она была задержана в терминале 1 при вылете из Мюнхена.
По его словам, в полиции сказали, что женщина несколько лет назад при оформлении шенгенской визы для въезда в Германию заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой.
Позднее в полиции Баварии РИА Новости сообщили, что Эльмиру Асланян не задерживали в аэропорту Мюнхена, ее отвели в полицейский участок, поскольку были подозрения о нарушении ею шенгенских правил. Как отмечал представитель местной полиции, из-за этого пожилая женщина не успела на свой рейс, но она сможет отправиться в Россию на перебронированном для нее рейсе.
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