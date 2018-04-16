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В Марий Эл пропал турист из Чувашии
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В Марий Эл пропал турист из Чувашии 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
9 апреля в Звениговском районе житель Чебоксар пошел в лес на лыжах и пропал. Об этом сообщает Марийская аварино-спасательная служба.
След мужчины теряется вблизи деревни Иван Беляк у реки Большая Кокшага. До 12 апреля его искали Чувашские и Марийские спасатели. На месте поисков находились родные и друзья пропавшего молодого человека.
Есть версия, что он спустился к реке, чтобы набрать воды и провалился под лед. На берегу реки обнаружен лагерь туриста: спальный мешок, лыжи, чайник, оставленный на огне, а у воды — котелок.
Сейчас поиски приостановлены из-за сильного течения реки, которое мешает водолазам. Кроме того, дно реки в предполагаемом месте спуска туриста сильно захламлено корягами.
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