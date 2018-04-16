В Марий Эл пропал турист из Чувашии

9 апреля в Звениговском районе житель Чебоксар пошел в лес на лыжах и пропал. Об этом сообщает Марийская аварино-спасательная служба.

След мужчины теряется вблизи деревни Иван Беляк у реки Большая Кокшага. До 12 апреля его искали Чувашские и Марийские спасатели. На месте поисков находились родные и друзья пропавшего молодого человека.

Есть версия, что он спустился к реке, чтобы набрать воды и провалился под лед. На берегу реки обнаружен лагерь туриста: спальный мешок, лыжи, чайник, оставленный на огне, а у воды — котелок.

Сейчас поиски приостановлены из-за сильного течения реки, которое мешает водолазам. Кроме того, дно реки в предполагаемом месте спуска туриста сильно захламлено корягами.