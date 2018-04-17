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Продажа билетов на автобусные рейсы из Тамбова в Москву началась в кассах Мосгортранса
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Продажа билетов на автобусные рейсы из Тамбова в Москву началась в кассах Мосгортранса 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Южные горизонты
В кассах автостанций ГУП «Мосгортранс» и международного автовокзала «Южные ворота» открыта продажа билетов на автобусные рейсы из Тамбова в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
«Открыта продажа билетов на рейсы Тамбов-Москва в кассах автостанций ГУП «Мосгортранс» и международного автовокзала «Южные ворота». Автобусы отправляются с автовокзала в Тамбове по адресу: ул. Киквидзе, д. 77, в 10:00/21:00 (через день). Перевозчик — ИП Попов С. Ю. Рейсы из Тамбова прибывают в Москву на автостанцию «Варшавская», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составляет 1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 500 руб.
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