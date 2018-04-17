Продажа билетов на автобусные рейсы из Тамбова в Москву началась в кассах Мосгортранса

В кассах автостанций ГУП «Мосгортранс» и международного автовокзала «Южные ворота» открыта продажа билетов на автобусные рейсы из Тамбова Москву . Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

«Открыта продажа билетов на рейсы Тамбов-Москва в кассах автостанций ГУП «Мосгортранс» и международного автовокзала «Южные ворота». Автобусы отправляются с автовокзала в Тамбове по адресу: ул. Киквидзе, д. 77, в 10:00/21:00 (через день). Перевозчик — ИП Попов С. Ю. Рейсы из Тамбова прибывают в Москву на автостанцию «Варшавская», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составляет 1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 500 руб.