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Делегации из Пскова и Порхова приняли участие в XVII выставке «Ворота Севера» в Вологде
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Делегации из Пскова и Порхова приняли участие в XVII выставке «Ворота Севера» в Вологде 

Псковская губерния 1 час назад
Делегации из Пскова и Порхова приняли участие в XVII межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», она прошла 13 и 14 апреля в Вологде. Как сообщает ТАСС, в ней участвовали более ста представителей регионов России и Чехии. По словам руководителя департамента культуры и туризма Вологодской области Владимира Осиповского, выставка «Ворота Севера» привлекла участников туристического проекта «Серебряное ожерелье России» из всех одиннадцати регионов Северо-Запада, а также из городов Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь. «У нас представлены города Ганзейского союза, на сегодня это Вологда, Великий Новгород, Великий Устюг, Пермь, Псков, Тихвин и Порхов», — рассказал Осиповский. В рамках выставки прошёл III съезд туроператоров «Серебряного ожерелья России», круг его участников был расширен: помимо туроператоров приняли участие и представители администраций. На съезде участники обсудили возможности включения волонтеров в музейную и туристическую деятельность в рамках проекта, а также провели координационный совет и откорректировали действующий план работы на 2018 год. Отдельно были проведены презентации культуры и туризма Коми, а также музеев Ленинградской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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