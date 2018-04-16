Nordwind Airlines выплатят оренбурженке почти 40 тыс. рублей

Оренбургский суд обязал авиакомпанию возместить расходы клиентке, опоздавшей на стыковочный рейс из-за задержки самолета.

Женщина подала иск на авиакомпанию ООО «Северный ветер». Из-за сильной задержки самолета из Оренбурга в столицу ей пришлось заплатить большой штраф за возврат билетов по другому направлению.

Как сообщают в пресс-службе Оренбургского облсуда, вылет из Оренбурга планировался в 5:20, а прилет в столичный аэропорт — в 5:45. В 13:35 женщина должна была сесть в самолет по направлению в Салоники . Этого времени было бы достаточно для прохождения контроля, регистрации и посадки на рейс.

Однако из-за позднего прибытия с другого рейса, из Оренбурга в столицу самолет вылетел с опозданием на 11 часов. В итоге женщина с дочерью не успела на стыковочный рейс и вернула билет, заплатив неустойку размером 385 евро. По возвращении клиентка предъявила к авиакомпании Nordwind Airlines претензию с просьбой возместить все убытки, но получила отказ.

Тогда оренбурженка обратилась в суд. Приставы выяснили, что свои обязательства по договору авиакомпания выполнила ненадлежащим образом и обязали ответчика возместить истцу все убытки, моральную компенсацию и штраф за отказ удовлетворить требование клиентки. Таким образом, общая сумма выплаты составила более 37 тыс. рублей.