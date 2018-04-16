Как выглядит самый популярный и фотогеничный отель в инстаграме

Портал Luxury Travel Advisor выявил самый «инстаграмный» отель среди пользователей. Именно на его территории лучше всего получаются фотографии для инстаграма. Им оказался Anantara Kihavah, курорт на Мальдивских островах.

Остров, где расположен отель, называется Кихава Хуравалхи. Именно на нем находятся те 79 вилл, где получаются идеальные для лайков снимки.

Публикация от Anantara Kihavah Villas (@anantarakihavah)

5 Янв 2018 в 4:43 PST Чудесная голубая вода «как в рекламе», белоснежный песок, пальмы и роскошь отеля — ингридиенты для идеальной фотографии в социальной сети.

Публикация от Anantara Kihavah Villas (@anantarakihavah)

25 Янв 2018 в 4:03 PST В отеле даже есть подводный ресторан, где можно наблюдать за морскими жителями. Здесь же можно выпить пару бокалов вина из винного погреба.

Публикация от Anantara Kihavah Villas (@anantarakihavah)

6 Мар 2018 в 3:06 PST Гости могут опробовать спа-процедуры на воде, расслабиться в лаунж-зоне или понаблюдать за звездами в обсерватории.

Публикация от Anantara Kihavah Villas (@anantarakihavah)

14 Мар 2018 в 2:07 PDT Публикация от Anantara Kihavah Villas (@anantarakihavah)

28 Мар 2018 в 3:17 PDT Отель также предоставляет услуги плавания со скатами и черепахами в открытом океане, гости могут совершить круиз с дельфинами или заняться виндсерфингом. Для постояльцев, предпочитающих спортивный отдых, есть фитнес-центр и теннисный корт.