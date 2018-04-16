Каждую четвертую шенгенскую визу получает россиянин

По данным Еврокомиссии, в минувшем году в консульствах стран Шенгенского соглашения было подано более 16 миллионов заявок на получение виз. Это на 6,3% больше, чем было в 2016 году.

Рост по количеству обращений заявителей отмечается впервые с 2013 года.

Гражданам РФ было выдано в минувшем году 3,83 миллиона шенгенских виз, из которых 3,2 миллиона были мультивизы.

"Это упрочило Россию в качестве страны-источника по подаче заявок на получение Шенгенской визы", — подчеркивается в сообщении Еврокомиссии

Доля многократных виз, оформленных гражданам РФ, одна из самых больших — 83,8%. Доля отказов в визе — 1,36%. Это один из самых низких показателей.

Для сравнения: у идущих вторыми по количеству запрашиваемых виз граждан Китая (2,5 млн заявлений), доля многократных виз всего 33%, а количество отказов — 3,3%. На третьем месте по запросам Шенгена — граждане Турции

Белоруссии, Марокко, Таиланде и Ирана. Устойчивый рост обращений за визами отмечается в России, Индии, Алжире

Среди топ-10 стран-заявителей на шенгенские визы только Саудовская Аравия показала снижение количества заявок (330 000, —3,0%).

Более 59% всех выданных шенгенских виз были многократными, что аналогично показателю 2016 года. Самыми щедрыми на многократные визы оказались консульства Нидерландов (90,55% многократных виз от числа всех выданных виз), Финляндии (89,62%), Эстонии (87,79%), Люксембурга (83,49%) и Германии (82,11%).

Хуже всего с многократным шенгеном у консульств Швеции (только 25,73% от общего количества выданных виз), Норвегии (26,46%), Мальты (30,16%), Франции (30,55%) и Чехии (32,82%).

В международном масштабе количество отказов в шенгенской визе выросло за год на 1,3% и составило в 2017 году 8,2% от числа всех поданных заявлений.