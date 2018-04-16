Число обратившихся за шенгенской визой россиян в 2017 г. выросло на 22% — до 3,9 млн заявлений

Каждая четвертая шенгенская виза в 2017 г. была выдана гражданам России . Число обратившихся за визой россиян выросло за прошлый год на 22% — до 3,9 млн заявлений. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

«По данным Еврокомиссии, в минувшем году в консульствах стран Шенгенского соглашения было подано более 16,1 млн заявок на получение виз. Это на 6,3% больше, чем было в 2016 г. Рост по количеству обращений заявителей отмечается впервые с 2013 г.

Главным драйвером визового процесса стала Россия: наши соотечественники подали почти 3,9 млн заявлений на визы, что на 22% больше, чем было зафиксировано в 2016 г.», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в 2017 г. гражданам РФ было выдано 3,83 млн шенгенских виз, из которых 3,2 млн были мультивизы. Доля многократных виз, оформленных гражданам РФ, одна из самых больших среди всех третьих стран— 83,8%. Доля отказов в визе — 1,36%. Это один из самых низких показателей, подчеркивается в сообщении.

«ЕК отмечает устойчивый рост обращений за визами в России (на 22%), Индии (920 тыс., на 16,2%), Алжире (780 тыс., на 4,7%), Беларуси (720 тыс., на 2,8%), Марокко (610 тыс., на 10,7%), Таиланде (300 тыс., на 9%), и Иране (260 тыс., на 17,9%). Среди топ-10 стран-заявителей на шенгенские визы только Саудовская Аравия показала снижение заявок (330 тыс., на 3,0%). Также отмечено снижение заявок из Украины (720 тыс., на 48%), что связано с разрешением в 2017 г. безвиза для граждан этой страны», — отмечается в материале.

В общей сложности в консульствах стран Шенгена в 2017 г. было оформлено 14,6 млн виз. Кроме того, около 90 тыс. виз было выдано непосредственно на внешних границах Шенгенской зоны.

«Более 59% всех выданных шенгенских виз были многократными, что аналогично показателю 2016 г. Самыми щедрыми на многократные визы оказались консульства Нидерландов (90,55% многократных виз от числа всех выданных виз), Финляндии (89,62%), Эстонии (87,79%), Люксембурга (83,49%) и Германии (82,11%). Хуже всего с многократным шенгеном у консульств Швеции (только 25,73% от общего количества выданных виз), Норвегии (26,46%), Мальты (30,16%), Франции (30,55%) и Чехии (32,82%)», — добавляется в сообщении.