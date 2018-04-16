Ещё
Новый терминал аэропорта Симферополь примет первых пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый терминал аэропорта Симферополь примет первых пассажиров 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новый терминал международного аэропорта в Симферополе в понедельник, 16 апреля примет первых пассажиров. Здание построена в виде морской волны, на его строительство ушло 2 года.
Как стало известно РИА Новости, первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в первый день недели в 08:20 (по московскому времени). В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили от Росавиации разрешение на ввод в эксплуатацию.
Общая сумма инвестиций, выделенных на строительство нового аэропорта в Симферополе, составила более 32 миллиардов рублей. Новый терминал расположен в 14 км от Симферополя.
Аэровокзальный комплекс располагается в районе Укромновского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма, недалеко от действующего аэропорта.
Предполагается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 миллионов человек в год, а позже увеличиться до 10 миллионов человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик составит 3,65 тысяч пассажиров в час.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Новый терминал аэропорта Симферополя начнет свою работу с 16 апреля На оказание туристских услуг в Новосибирской области потратили более семи миллиардов Минкурортов Кубани: нужно мыслить шире и создать единое туристическое пространство с Крымом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Франции выдвинул обвинение России657
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа53
Эксперты обрадовали россиян200
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ30
Трамп планировал нанести удар по ПВО РФ64
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение