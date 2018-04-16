Новый терминал аэропорта Симферополь примет первых пассажиров

Новый терминал международного аэропорта в Симферополе в понедельник, 16 апреля примет первых пассажиров. Здание построена в виде морской волны, на его строительство ушло 2 года.

Как стало известно РИА Новости , первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в первый день недели в 08:20 (по московскому времени). В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили от Росавиации разрешение на ввод в эксплуатацию.

Общая сумма инвестиций, выделенных на строительство нового аэропорта в Симферополе, составила более 32 миллиардов рублей. Новый терминал расположен в 14 км от Симферополя.

Аэровокзальный комплекс располагается в районе Укромновского сельского поселения в Симферопольском районе Крыма , недалеко от действующего аэропорта.

Предполагается, что пассажиропоток составит сначала 6,5 миллионов человек в год, а позже увеличиться до 10 миллионов человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик составит 3,65 тысяч пассажиров в час.