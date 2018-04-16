5 причин, по которым ты переплачиваешь за отдых

Так как же сделать свой отдых максимально комфортным, но при этом не переплачивать? Редакция WMJ.ru вспомнила обо всех своих ошибках в путешествиях и решила узнать, как их решить, у специалистов по планированию поездок.

Ошибка № 1: искать дешевые авиабилеты

Подруга хвастается, что купила дешевые билеты на лето в Грецию ? И сейчас ищет себе там отель? Не стоит расстраивать ее, но она переплатила.

Сегодня в Интернете не сложно найти очень недорогие авиабилеты практически по всем популярным направлениям. Однако при ближайшем рассмотрении перелеты регулярными рейсами оказываются не такими выгодными, как на первый взгляд.

— говорит Виктория Самсонова, руководитель контент-маркетинга онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Что же делать в таком случае? Искать тур, в который уже включен перелет чартерным рейсом. Дело в том, что отдельно билеты на чартеры не продаются: их предлагают туроператоры только в составе туров. Зато стоимость такого перелета, купленного «в пакете» вместе с уже включенными трансфером и проживанием, оказывается значительно ниже стоимости регулярного рейса.

Ошибка № 2: откладывать на потом поиск трансфера

Самостоятельные путешественники часто забывают о том, сколько денег можно потратить на поездку из аэропорта до отеля. Далеко не все крупные аэропорты принимают лоукостеры. Из-за этого путешественникам предстоят дополнительные траты. Например, если аэропорт находится слишком далеко от центра города.

В итоге тебе предстоит путешествие сначала электричкой, а потом автобусом или на такси до своего отеля. И цены на эти переезды будут совсем недружелюбные, особенно если расплачиваться в евро. Представь, что обратно придется добираться тем же извилистым путем!..

Туроператоры думают об этих проблемах и поэтому включают групповой трансфер от аэропорта и обратно в стоимость тура. Кроме того, эта услуга является гарантией, что ты не опоздаешь на свой рейс, забывшись под шезлонгом на пляже, потому что время отъезда будет контролировать гид.

Допустим, подруга уговорила тебя купить дешевые авиабилеты, объяснила, что знает расписание всех автобусов на курорте, которые ходят от аэропорта, и рекомендует поехать в любимый отель. Но оказывается, что подобное жилье подразумевает только завтраки или вообще не предлагает питания — зато дешево…

— комментирует Виктория Самсонова.

Поэтому либо придется смириться с тем, что все отложенные на сувениры деньги нужно потратить на еду, либо все-таки отказаться от заманчивого предложения подруги и выбрать тур с системой питания «все включено» или хотя бы «завтрак-ужин».

Ошибка № 4: не делать страховку

В основном страховку при самостоятельных путешествиях делают один раз — чтобы получить «шенген», а при последующих поездках забывают, что ее стоит оформить заново. При въезде в безвизовые страны страховку требуют далеко не всегда, перекладывая ответственность за здоровье на туриста. Однако на отдыхе ждут не только развлечения, но и опасности — от банального солнечного удара до травмы, требующей медицинского вмешательства. И с беспечными туристами, забывшими застраховаться при выезде из России , не церемонятся — им просто выставляют счета за лечение. И эти счета могут в несколько раз превышать стоимость всего отдыха.

Туроператоры автоматически оформляют страховые полисы на всех туристов, а гиды смогут помочь в организации медицинской помощи, если вдруг она потребуется. Поэтому беспокоиться о том, что тебе придется где-то платить за лечение, не придется.

Приезжая, например, в Италию , хочется увидеть все и сразу: и знаменитую Пизанскую башню, и Венецию , и мост Понте-Веккьо во Флоренции . В этом случае можно, конечно, отправиться в самостоятельное путешествие на общественном транспорте или на арендованной машине, таская с собой чемоданы и перемещаясь из отеля в отель. Ты получишь множество впечатлений, однако и денег, и сил потратишь очень много.

Гораздо проще и дешевле обосноваться в одном месте, а на достопримечательности отправляться смотреть с экскурсиями. Гиды всегда предлагают туристам буклеты, благодаря которым можно составить примерный план, что посмотреть.

Услуга сэкономит не столько деньги, сколько время и нервы, а это на отдыхе очень ценный ресурс. Более того, у тебя сразу появляется гарантия, что экскурсия будет на русском языке, а ты увидишь все самое главное и ничего не пропустишь.

— констатирует Виктория.

В конце концов, вкладывая свои деньги в отпуск, ты оплачиваешь заботу о себе и возможность не иметь никаких проблем хотя бы в эти короткие, но такие радостные дни.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK