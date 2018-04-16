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В Симферополе откроется новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна»
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В Симферополе откроется новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна» 

Парламентская газета 15 минут назад
Фото: Парламентская газета
В понедельник, 16 апреля, открывается новый аэровокзальный комплекс симферопольского аэропорта «Крымская волна». Первый рейс прибывает по расписанию в 08:20 утра из Москвы. Кроме того, в первый же день «Крымская волна» примет пассажиров и из других городов России — Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Кирова, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.
Первый рейс из нового аэровокзала отправится также в Москву в 09:20 утра. По словам генерального директора симферопольского аэропорта Евгения Плаксина, тестирование, которое началось ещё в марте, показывает, что новый аэровокзал полностью готов к приёму пассажиров.
«Мы начали проводить оценку готовности к переезду в новый терминал и тестовые испытания ещё в марте, сначала в них принимали участие только сотрудники, затем постепенно мы начали привлекать волонтёров, — рассказал «Парламентской газете» Плаксин. — По тем оценкам, которые мы получили от наших тестовых пассажиров, мы с уверенностью можем говорить о том, что готовы к переводу рейсов в новый аэровокзальный комплекс».
Кроме посадочных талонов, первые пассажиры при желании смогут оставить себе на память в качестве сувенира погашенную специальным штемпелем почтовую карточку.
Новый терминал аэропорта «Симферополь» станет самым большим на юге России, его площадь составляет 78 тысяч квадратных метров. «Крымская волна» сможет обслуживать шесть с половиной миллионов пассажиров в год или 3650 пассажиров в час.
Старые терминалы аэропорта полностью прекращают свою работу. Их судьба пока не определена. Среди вариантов дальнейшего использования: перебазировать туда симферопольский автовокзал или разместить торговые площади.
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