Ещё
Эксперты назвали наиболее зависимую от туризма страну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты назвали наиболее зависимую от туризма страну 

Газета.Ru 29 минут назад
Мальдивы больше всего зависят от туризма, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) , сообщает телеканал «360».
Здесь доля валового внутреннего продукта в этой сфере по итогам прошлого года составила 39,6%.
Немного отстают от них Британские Виргинские острова с 35,4%. Вслед за ними идет Макао (29,3%), Аруба (28,1%) и Сейшелы (26,4%). Сообщается, что на туризм в первую очередь подвязаны экономики островных государств.
В еврозоне от туристической отрасли в большей степени зависят Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).
В наименьшей зависимости от туризма находятся Конго, Папуа Новая Гвинея, Узбекистан, Молдова и другие.
Вклад туризма в ВВП России составил 1,24% по итогам 2017 года.
Газета.Ru: последние новости
В ОАЭ введут систему tax free Турист из Праги остался без рюкзака с техникой в Петербурге В Москву вылетел первый за 2,5 года самолет из Каира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай бросил вызов США220
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт19
Британия готовится к «российской атаке возмездия»347
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»160
Герои Донбасса: история предательства118
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение