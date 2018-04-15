Эксперты назвали наиболее зависимую от туризма страну 

Мальдивы больше всего зависят от туризма, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) , сообщает телеканал «360».
Здесь доля валового внутреннего продукта в этой сфере по итогам прошлого года составила 39,6%.
Немного отстают от них Британские Виргинские острова с 35,4%. Вслед за ними идет Макао (29,3%), Аруба (28,1%) и Сейшелы (26,4%). Сообщается, что на туризм в первую очередь подвязаны экономики островных государств.
В еврозоне от туристической отрасли в большей степени зависят Мальта (14,2% ВВП), Черногория (11%) и Хорватия (10,9%).
В наименьшей зависимости от туризма находятся Конго, Папуа Новая Гвинея, Узбекистан, Молдова и другие.
Вклад туризма в ВВП России составил 1,24% по итогам 2017 года.