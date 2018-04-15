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Старт пассажирской навигации
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Старт пассажирской навигации 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
24 апреля в столице стартует сезон пассажирской навигации.
В этот день для речного транспорта будут открыты шлюзы Канала имени Москвы и Москворецкой шлюзованной системы. Прогулочные суда, возящие туристов по Москве-реке в пределах города, будут курсировать с самого начала сезона. Туристические круизные корабли, совершающие рейсы через порты других городов, начнут сезон позже, 28 апреля.
На этот же день запланирована церемония торжественного открытия сезона большой круизной навигации. Она состоится у причалов Северного речного вокзала. Ожидается присутствие руководителей Министерства транспорта РФ, мэрии Москвы и Федерального агентства морского и речного транспорта. По заведенному обычаю в праздничный строй встанут экипажи речных судов. 12 мая в Парке Горького пройдет праздник, посвященный открытию летней пассажирской навигации. Запланирован парад с участием пятидесяти судов.
Всего для поездок по Москве-реке будет использовано 100 теплоходов вместимостью от 20 мест. Стоимость билетов от 400 до 900 рублей за два-три часа катания.
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЕРСПЕКТИВАМ НАВИГАЦИОННОГО СЕЗОНА, СМОТРИТЕ 16 АПРЕЛЯ В ЭФИРЕ СЕТЕВОГО ВЕЩАНИЯ «ВМ» В 14 ЧАСОВ
СПРАВКА
Самые популярные маршруты в столице — центральные, то есть все маршруты в районе от «Экспоцентра» до Новоспасского моста. Особенно популярны маршруты от причала Парка Горького. Большинство маршрутов круговые, то есть без остановок либо с остановками в начальной и конечной точках. В этом году навигация судов по городскому водному пространству продолжится до середины ноября.
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