Пассажиропоток «Шереметьево» вырос почти на 12%

При этом на международных линиях пассажиропоток вырос на 8,9% (до 4,862 миллиона человек), на внутренних — на 15,7% (до 4,242 миллиона пассажиров).

"Согласно рейтингу FlightStats, по итогам за март 2018 года «Шереметьево» стал первым в мире по пунктуальности полетов в категории Major Airports: аэропорт обеспечил своевременный вылет 93,2% рейсов", — отмечается в сообщении.

Маршрутная сеть «Шереметьево» составляет более 200 направлений, это крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса.