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Пассажиропоток «Шереметьево» вырос почти на 12%
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Пассажиропоток «Шереметьево» вырос почти на 12% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Пассажиропоток московского аэропорта «Шереметьево» по итогам первого квартала 2017 года увеличился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,104 миллиона человек, сообщает пресс-служба аэропорта.
При этом на международных линиях пассажиропоток вырос на 8,9% (до 4,862 миллиона человек), на внутренних — на 15,7% (до 4,242 миллиона пассажиров).
"Согласно рейтингу FlightStats, по итогам за март 2018 года «Шереметьево» стал первым в мире по пунктуальности полетов в категории Major Airports: аэропорт обеспечил своевременный вылет 93,2% рейсов", — отмечается в сообщении.
Наиболее востребованными зарубежными направлениями в первом квартале стали Ереван, Нью-Йорк, Дубай, Стамбул, Афины, а внутрироссийскими — Сочи, Симферополь, Краснодар, Челябинск и Уфа. Основной объем пассажирских перевозок за январь обеспечили авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Ikar Airlines, AirBaltic, Finnair и China Southern Airlines.
Маршрутная сеть «Шереметьево» составляет более 200 направлений, это крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса.
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