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Систему tax free запустили в аэропорту «Внуково» в преддверии ЧМ‑2018
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Систему tax free запустили в аэропорту «Внуково» в преддверии ЧМ‑2018 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Международный аэропорт «Внуково» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года готов к работе в пилотном проекте tax free для иностранных граждан, сообщается на сайте воздушной гавани.
«Аэропорт «Внуково» полностью готов к работе с системой tax free. Мы стали одним из первых аэропортов России, где запущена эта система. Она станет необходимым дополнением к возможностям аэропорта. Иностранные граждане смогут воспользоваться услугами национального оператора Tax Free, Global Blue, HI SKY и Tax Free Premier — операторами, которые работают в России», — отметил генеральный директор аэропорта Василий Александров.
Место для оформления возврата НДС оборудовано в таможенной зоне для удобства пассажиров рядом с банком Round, где они смогут пройти все необходимые процедуры, не выходя в общую зону аэропорта. Сотрудники Федеральной таможенной службы проводят все необходимые мероприятия для оформления документов на возврат налога, независимо от того, где находится товар — в багаже или ручной клади.
Получить возврат средств можно двумя способами: безналичным расчетом и наличным. У пункта tax free установлены боксы нескольких операторов, куда можно опустить конверт с документами и после их обработки получить денежные средства на банковскую карту.
Для удобства пассажиров в аэропорту нанесена обновленная навигация.
Ранее систему tax free также запустили аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево».
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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