Систему tax free запустили в аэропорту «Внуково» в преддверии ЧМ‑2018

Международный аэропорт «Внуково» в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года готов к работе в пилотном проекте tax free для иностранных граждан, сообщается на сайте воздушной гавани.

«Аэропорт «Внуково» полностью готов к работе с системой tax free. Мы стали одним из первых аэропортов России , где запущена эта система. Она станет необходимым дополнением к возможностям аэропорта. Иностранные граждане смогут воспользоваться услугами национального оператора Tax Free, Global Blue, HI SKY и Tax Free Premier — операторами, которые работают в России», — отметил генеральный директор аэропорта Василий Александров

Место для оформления возврата НДС оборудовано в таможенной зоне для удобства пассажиров рядом с банком Round, где они смогут пройти все необходимые процедуры, не выходя в общую зону аэропорта. Сотрудники Федеральной таможенной службы проводят все необходимые мероприятия для оформления документов на возврат налога, независимо от того, где находится товар — в багаже или ручной клади.

Получить возврат средств можно двумя способами: безналичным расчетом и наличным. У пункта tax free установлены боксы нескольких операторов, куда можно опустить конверт с документами и после их обработки получить денежные средства на банковскую карту.

Для удобства пассажиров в аэропорту нанесена обновленная навигация.

«Шереметьево». Ранее систему tax free также запустили аэропорты «Домодедово»