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Туристический поток на курорты Кабардино-Балкарии в 2017 году вырос на 9%
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Туристический поток на курорты Кабардино-Балкарии в 2017 году вырос на 9% 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 15 апреля. /ТАСС/. Рост туристического потока на курорты Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, в 2017 году составил около 9% по сравнению с предыдущим годом, при этом турпоток в Приэльбрусье вырос на 12%, сообщил ТАСС глава республиканского министерства курортов и туризма Мурат Шогенцуков.
По его словам, в общей сложности в 2017 году курорты Кабардино-Балкарии посетили 457,4 тыс. человек.
"К концу 2018 года мы рассчитываем выйти на 500 тыс. человек. С одной стороны, это неплохая цифра для небольшой республики. Но если сравнивать с теми показателями, которые были во времена СССР, то это немного — тогда в среднем республику посещали не менее 1 млн туристов в год. Но в целом тенденция хорошая, мы думаем, что рост будет и дальше", — сказал министр.
По данным министерства, сейчас основной поток туристов в республике принимает Приэльбрусье — за последние четыре года турпоток на этот курорт вырос в 2,5 раза, со 135 тыс. до 342,4 тыс. человек в год. При этом в республике насчитывается еще десяток зон с рекреационным потенциалом, в том числе курорт Нальчик, экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Долина Нарзанов», «Голубые озера», историко-архитектурные комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем», альпинистский комплекс «Безенги».
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