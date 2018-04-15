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Жителю Удмуртии вернули деньги за пропавшие билеты на поезд из-за задержки самолета
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Жителю Удмуртии вернули деньги за пропавшие билеты на поезд из-за задержки самолета 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жителю Удмуртии вернули деньги за пропавшие железнодорожные билеты из-за задержки авиарейса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Случай произошел в ноябре 2017 года. При вылете из Турции авиакомпания заменила рейс, в результате чего туристы опоздали на поезд.
В сентябре мужчина направил претензию в адрес туроператора с требованием вернуть деньги. Туроператор отказал ему, мотивируя это тем, что поезд не входит в турпродукт и основания для возврата стоимости билета отсутствуют.
После того, как требования продавцом исполнены не были, Роспотребнадзор направил в суд иск в отношении компании. В марте 2018 года по решению Первомайского районного суда Ижевска туроператору присуждено выплатить убытки в виде стоимости за билет — 11 тыс. рублей; компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. рублей и штраф 3 тыс. рублей.
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