Жителю Удмуртии вернули деньги за пропавшие билеты на поезд из-за задержки самолета

Ижевск. Удмуртия . Жителю Удмуртии вернули деньги за пропавшие железнодорожные билеты из-за задержки авиарейса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случай произошел в ноябре 2017 года. При вылете из Турции авиакомпания заменила рейс, в результате чего туристы опоздали на поезд.

В сентябре мужчина направил претензию в адрес туроператора с требованием вернуть деньги. Туроператор отказал ему, мотивируя это тем, что поезд не входит в турпродукт и основания для возврата стоимости билета отсутствуют.