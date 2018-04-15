Ещё
Заблудившийся турист случайно оказался на высоте 2400 метров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заблудившийся турист случайно оказался на высоте 2400 метров 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На горном курорте Италии произошел курьезный случай. Эстонский турист Павел заблудился по дороге в отель и случайно взобрался на высоту 2400 метров. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина долго искал путь к отелю, но так и не нашел.
Поздно ночью Павел пытался дойти до гостиницы, но, свернув не туда, пошел по другому пути. Он вышел на лыжную трассу и просто шёл, куда глаза глядят, постепенно поднимаясь в гору. В результате дорога привела мужчину на высоту 2400 метров. По всей видимости, из-за своего состояния турист даже не замечал, как склон становился всё круче, а ноги всё тяжелее отрывались от земли. Оказавшись на возвышенности, Павел обнаружил бар, где выпил две бутылки воды и уснул прямо за барной стойкой.
Пока мужчина мирно сопел на высоте 2400 метров, внизу полным ходом велись его поиски. Две группы с собаками, квадракоптер, вертолет, лесники, карабинеры — все искали Павла. Но на утро его обнаружили сотрудники заведения, пришедшие на работу. Турист незаконно проник в бар, а поэтому ему придется выплатить штраф его владельцам. Обитатели интернет-пространства разразились смехом, прочитав такую курьезную новость. Они признались, что мужчина совершил путешествие, о котором мечтают миллионы жителей планеты, только вот он скорее всего даже не вспомнит своего приключения. «Я был уверен, что Павел русский. Во-первых, имя, во-вторых — чисто русские традиции!» «Очень смешно! Мне кажется у Павла русское происхождение» «Значит не только наши туристы могут дать жару на чужой земле. Молодец Пашка!»
В общем, пусть свой отдых Павел, вероятно, и не сможет вспомнить в красках, зато местные жители нескоро забудут своего гостя. Наверняка они видели многое, но такие масштабные поиски одного человека устраивают не каждый день.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Какой он мудрый»: Дмитрий Шепелев рассказал, чему его учит сын Как звезды поздравили главную певицу страны Аллу Борисовну Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере фильма «Тренер»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США229
Ракеты Трампа подстрелили рубль273
Штайнмайер встал на защиту России311
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова189
Подписчики ополчились на Галкина18
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение