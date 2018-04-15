Заблудившийся турист случайно оказался на высоте 2400 метров

На горном курорте Италии произошел курьезный случай. Эстонский турист Павел заблудился по дороге в отель и случайно взобрался на высоту 2400 метров. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина долго искал путь к отелю, но так и не нашел.

Поздно ночью Павел пытался дойти до гостиницы, но, свернув не туда, пошел по другому пути. Он вышел на лыжную трассу и просто шёл, куда глаза глядят, постепенно поднимаясь в гору. В результате дорога привела мужчину на высоту 2400 метров. По всей видимости, из-за своего состояния турист даже не замечал, как склон становился всё круче, а ноги всё тяжелее отрывались от земли. Оказавшись на возвышенности, Павел обнаружил бар, где выпил две бутылки воды и уснул прямо за барной стойкой.

Пока мужчина мирно сопел на высоте 2400 метров, внизу полным ходом велись его поиски. Две группы с собаками, квадракоптер, вертолет, лесники, карабинеры — все искали Павла. Но на утро его обнаружили сотрудники заведения, пришедшие на работу. Турист незаконно проник в бар, а поэтому ему придется выплатить штраф его владельцам. Обитатели интернет-пространства разразились смехом, прочитав такую курьезную новость. Они признались, что мужчина совершил путешествие, о котором мечтают миллионы жителей планеты, только вот он скорее всего даже не вспомнит своего приключения. «Я был уверен, что Павел русский. Во-первых, имя, во-вторых — чисто русские традиции!» «Очень смешно! Мне кажется у Павла русское происхождение» «Значит не только наши туристы могут дать жару на чужой земле. Молодец Пашка!»

В общем, пусть свой отдых Павел, вероятно, и не сможет вспомнить в красках, зато местные жители нескоро забудут своего гостя. Наверняка они видели многое, но такие масштабные поиски одного человека устраивают не каждый день.

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