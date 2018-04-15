В горах Крыма спасли заблудившегося белоруса

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 апр — РИА Новости Крым . Крымские спасатели сняли со скалы 46-летнего белоруса, который во время туристической прогулки сбился с маршрута и оказался на труднодоступном скальном участке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.

Инцидент произошел накануне в районе горы Алчак со стороны Судакской бухты. В ведомстве отметили, что турист самостоятельно обратился за помощью в службу спасения, с ним установили мобильную связь, что позволило значительно сократить время поисков пострадавшего.

В течение часа его удалось обнаружить на одном из крутых склонов. Туриста эвакуировали из горно-лесной местности к спасательному автомобилю, где с ним провели профилактическую беседу по правилам безопасного поведения в горах.