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В горах Крыма спасли заблудившегося белоруса
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В горах Крыма спасли заблудившегося белоруса 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Крымские спасатели сняли со скалы 46-летнего белоруса, который во время туристической прогулки сбился с маршрута и оказался на труднодоступном скальном участке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РК.
Инцидент произошел накануне в районе горы Алчак со стороны Судакской бухты. В ведомстве отметили, что турист самостоятельно обратился за помощью в службу спасения, с ним установили мобильную связь, что позволило значительно сократить время поисков пострадавшего.
В течение часа его удалось обнаружить на одном из крутых склонов. Туриста эвакуировали из горно-лесной местности к спасательному автомобилю, где с ним провели профилактическую беседу по правилам безопасного поведения в горах.
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