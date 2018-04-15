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Развитием детского туризма займутся в Хабаровском крае
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Развитием детского туризма займутся в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 30 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Развитие внутреннего детского туризма обсудили на совещании в Хабаровске. На сегодняшний день в крае реализуются все его формы: промышленный и профориентационный, культурно-познавательный, образовательный, военно-патриотический и социальный. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организацией отдыха, оздоровления и занятости детей занимаются 29 туроператоров.
— Они разработали 52 туристических маршрута по Хабаровскому краю, России и за рубежом, представили более 100 экскурсионных программ различной направленностей, — уточнил начальник управления по туризму Правительства Хабаровского края Виталий Селюков.
При этом, как отметил заместитель председателя правительства края Александр Федосов, особое внимание надо обратить на продвижение туров по Хабаровскому краю.
— Нужно сделать так, чтобы дети понимали, в каком уникальном регионе они живут, в чем его эксклюзивность.
Отдельно рассматривался вопрос о развитии промышленного туризма. Лидером здеь является Комсомольск-на-Амуре, количество экскурсантов на предприятия города с каждым годом увеличивается: в 2015 году — 7866 человек, в 2016 — 9073, а уже в 2017 году — 10500 человек.
— В 2017 году к программе присоединился Верхнебуреинский район с экскурсией «Чегдомын — шахтерская столица края», — отметил Виталий Селюков.
Подобные экскурсии на промышленные предприятия уже реализуются в Николаевске-на-Амуре и Охотске. В ближайшее время к этим участникам подключатся Ванинский и Советско-Гаванский районы.
В рамках проекта «Люби и знай свой край» вскоре появятся новые туристические маршруты: обзорная экскурсия «Амурск — город молодых», «Николаевск — первый город на Амуре», «Царство Хозяйки медной горы», «Императорская Гавань — морские ворота Хабаровского края», а также туры выходного дня с посещением культурных и природных объектов Комсомольского района.
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