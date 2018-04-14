В Нью-Йорке на туриста набросились с ножом из-за кепки с лозунгом Трампа

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что злоумышленники отобрали у иностранца головной убор и стали угрожать ему, когда он попытался вернуть его обратно. Когда же турист собрался начать драку из-за кепки, один из нападавших достал нож.

В итоге неизвестные скрылись с места происшествия, забрав с собой кепку.

Полиция разыскивает нападавших.