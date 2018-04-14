В Нью-Йорке на туриста набросились с ножом из-за кепки с лозунгом Трампа 

В Нью-Йорке двое неизвестных напали на туриста из Дании, который был в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что злоумышленники отобрали у иностранца головной убор и стали угрожать ему, когда он попытался вернуть его обратно. Когда же турист собрался начать драку из-за кепки, один из нападавших достал нож.
В итоге неизвестные скрылись с места происшествия, забрав с собой кепку.
Полиция разыскивает нападавших.
Ранее пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман выразил надежду на то, что после того, как глава КНДР Ким Чен Ын встретится с Трампом, он наденет кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой».