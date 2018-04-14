Сезон субботников в Ленинградской области открыт

В конце апреля — начале мая на территории Ленинградской области пройдут субботники. Как сообщили ivbg.ru в администрации: парки, скверы, набережные, мемориалы, места, пользующиеся вниманием туристов, будут приведены в порядок общими усилиями жителей области, представителей волонтерских (добровольческих), экологических и молодежных организаций, государственных и муниципальных служащих.

Представители комитетов администрации региона присоединятся к этим мероприятиям, чтобы провести работы по благоустройству наиболее знаковых для районов мест, связанных с важными событиями, произошедшими в ЛО — мемориалы «Дороги жизни», парк отдыха «Велес», мемориальный комплекс «Большое Заречье», территории крепостей и другие.

Напомним, 2018 год объявлен в регионе Годом туризма.