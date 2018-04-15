Турист из Праги остался без рюкзака с техникой в Петербурге

В центре Петербурга турист из Праги обнаружил, что у него пропал рюкзак. Мужчина лишился техники на сумму 120 000 рублей, передают «Невские новости». Утром 13 апреля 51-летний уроженец Великобритании приехал на такси к отелю на Лиговском проспекте. По прибытию он обнаружил в багажнике такси, что его рюкзак пропал. Он вез с собой iPad, электронную книгу, две электробритвы и две пары наушников. Англичанин оценил свой ущерб в 1 000 фунтов стерлингов и 370 евро, что в переводе на наши деньги около 120 000 рублей. Однако имущество иностранца застраховано. Англичанин приехал в Петербург 11 апреля. 13 апреля он вызвал такси в аэропорт.