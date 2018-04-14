На ремонт беседки Островского в Костроме все-таки потратят 6,5 миллионов рублей

В преддверии летнего туристического сезона в Костроме начались работы по благоустройству. Для начала в порядок после зимы приведут центральные улицы и туристические маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновники лично прошли по основным туристическим маршрутам, чтобы увидеть, как идут работы.

Подрядчик, выигравший конкурс, ремонтирует входную группу парка «Центральный». Рабочие полностью заменят штукатурку стены и колонн входа в парк, побелят кирпичную и покрасят металлическую части ограждения. На это уйдет почти 150 тысяч рублей.

Реконструкция ждет и беседку Островского. Проект капитального ремонта разработали еще в 2016 году. Обновление беседки и лестниц обойдется почти в 6 миллионов 600 тысяч рублей. В 2016-ом такая сумма многим депутатам городской думы показалась чрезмерной. Потому народные избранники предложили хотя бы сделать косметический ремонт — отремонтировать ступеньки, побелить саму беседку, навести чистоту в этом месте. Так и сделали. Но это не отменило потребности в серьезном ремонте, так что его все же проведут.

Сейчас город активно готовится к туристическому сезону. Как только позволила погода, начались сезонные работы по благоустройству. В первую очередь внимание уделяется центральной части города, туристическим маршрутам. В прошлом году Кострому посетило более 690 тысяч туристов. В этом году мы ожидаем увеличение турпотока. Поэтому город должен быть готов к встрече гостей, — комментирует заместитель главы администрации Костромы Илья СМИРНОВ

В городе уже начался месячник по благоустройству, которым занимаются работники МКУ «Дорожное хозяйство» и подрядные организации. Они очищают улицы от мусора.

Началась уборка газонов в парках и скверах, покраска скамеек и урн, опил деревьев.

Заключены договоры на поставку цветов для городских клумб. Первые из 100 тысяч запланированных украсят город уже в мае.

В этом году на улицах планируют установить новые арт-объекты, один из них появится на аллее улицы Чайковского.

Первых туристов, которые приплывут в Кострому по Волге, торжественно встретят 26 апреля.