РГО и Ростуризм разработают концепцию развития арктического туризма

"Свою задачу мы видим в том, чтобы провести экономико— географическое исследование туристического потенциала северных регионов и на базе этого исследования выработать предложения по развитию инфраструктуры. Мы дадим не только предложения по корректировке существующих или разрабатываемых госпрограмм, но и по созданию экономических условий для туроператоров, турфирм, чтобы арктический туризм и туризм во всей Сибири получил хороший импульс развития", — рассказал Тихомиров на панельной дискуссии «Сибирь как центр экологического туризма — это реально?».

По его словам, решение инфраструктурных проблем просто необходимо для развития туризма. «Вы прекрасно знаете, что если брать западную часть российской Арктики, то там обеспеченность дорогами от 15 до 50%, если брать восточную, то там ситуация намного хуже. В результате вся нагрузка ложится на речной транспорт и местную авиацию, а арктический туризм развивается очень тяжело из-за высокой стоимости», — пояснил Тихомиров.

Представитель Русского географического общества отметил и недостаток информации о туристических маршрутах на севере. «Их туристический потенциал достаточно неплохо представлен на региональном уровне, но для [всех] туристов, особенно иностранных, нужен какой-то ресурс, куда они могут зайти и понять, что они могут увидеть в том или ином арктическом регионе», — отметил эксперт.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.