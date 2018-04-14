Эксперт рассказал о развитии туризма в России

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Туристы, живущие за пределами границ бывшего СССР, пока не знакомы с возможностями российских курортов; такие события как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу помогают им оценить привлекательность страны, считает вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International в Европе, Азии и на Ближнем Востоке Такуя Аояма.

Рассуждая о перспективах, которые открывает перед туристической сферой России чемпионат мира по футболу, он отметил: «Это разовое событие, как и Олимпиада… Нас больше интересует, что будет после, как изменятся города России после чемпионата. Надеюсь, что чемпионат будет организован и проведен успешно. Люди за пределами бывшего СССР пока не знают, что такое Россия, не знают о возможностях российских курортов».

Мелочь, а приятно

"Я заметил, что Россия сделала уже очень много в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Например, в метро в Москве уже есть навигация на английском. Это мелочи, но для иностранца это хорошо. Также вижу, как изменился центр Москвы. Думаю, что важны именно мелочи, которые делают столицу и другие города более комфортными", — сказал Аояма в интервью РИА Новости.

При этом, продолжил он, к более существенным вопросам с точки зрения повышения привлекательности страны стоит отнести упрощение визового режима. «Это не столько проблема, сколько просто лишнее для иностранного бизнеса. Нужно сказать, что правительство уже принимает меры для упрощения визового режима на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге », — отметил он.

"Например, когда мы открывали гостиницу в Сочи, мы не знали, что будет с ней после Олимпийских игр, а получилось все очень хорошо. Внутренний и региональный туризм является очень важной темой, поэтому такие курорты как Сочи мы можем рассмотреть (с точки зрения развития бизнеса — ред.)", — рассказал собеседник агентства.

Также сети было бы интересно открыть гостиницу в Санкт-Петербурге. Сейчас Hyatt ведет поиск подходящего здания.

Что касается планов в регионе, Аояма отметил: «Два года назад мы открыли гостиницу в Ташкенте. Сейчас мы думаем о следующем шаге в Узбекистане , возможно, Бухара Хива . Также видим возможности для открытия гостиницы на Украине , например, в Одессе», — рассказал Аояма.

"Скоро хотим открыть отель в Тбилиси , потому что Грузия всегда была и будет популярным направлением для туристов из России и не только. У нас уже есть проект. Это историческое здание, поэтому работа над проектом потребует времени", — сообщил топ-менеджер.

Санкции — не помеха

По словам Аоямы, геополитика не мешает работе отельеров в России. «Непосредственно никак не влияет, мы гостиница и обслуживаем людей. Мы здесь не для того, чтобы делать что-то политическое, а для того, чтобы заботиться о гостях и сотрудниках», — заявил он.

"Конечно, как американская компания мы не можем нарушать существующий санкционный режим, например, не можем строить отель в Крыму . Но вообще и мы, и наши коллеги — Mariott, Hilton — работаем, как обычно", — продолжил он.

"Три года назад, когда рубль резко упал, мы чувствовали, что некоторые гости перестали приезжать. Сейчас иностранцам стало относительно дешево приезжать сюда, поэтому мы нашли новые рынки и новых гостей — это туристы… Например, мы видим сегодня поток китайских туристов, которых раньше не было", — рассказал Аояма.

Он также отметил, что экономика России продолжает расти, но требует более глубоких преобразований: необходимо увеличивать производство не только в промышленности. «Я верю в долгосрочный потенциал роста России. Надеюсь, что реформы позволят ей стать более экономически мощной страной», — заключил он.