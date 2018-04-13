Гости пляжей Бенидорма смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi

Одновременно воспользоваться услугами высокоскоростного доступа в интернет смогут до 20 тысяч человек. Суммарное количество подключений в год оценивается в 2 млн Как пояснил мэр курорта Тони Перес , это будет первый «умный Wi-Fi» на пляжах полуострова. Чтобы избежать злоупотреблений при подключении, каждое соединение будет длиться не более 30 минут, после чего пользователю предложат снова войти в сеть.

По словам Переса, город полностью оплатил этот проект, считая его «цифровым преобразованием туризма», в котором Бенидорм «хочет стать первым интеллектуальным туристическим направлением».

Интернет-активность гостей в Бенидорме используют для изучения привычек туристов, отслеживая по хэштегам наиболее посещаемые места и другие предпочтения отдыхающих. Эти данные будут проанализированы для управления туристическими потоками и монетизированы: их могут продавать бизнесу.

На пляжах установят и станции для зарядки мобильных устройств. Это будут электронные ячейки с быстрым доступом и двойным функционалом: с одной стороны, в них можно будет оставить личные вещи, с другой — подзарядить телефон.