5 советов для туристов с ограниченным бюджетом

Совет №1 Отправляясь в путешествие, начните подготовку к нему еще дома. Скачайте в телефон приложения для туристов. Они помогут вам узнать обо всех мероприятиях, акциях и скидках вокруг вас и послужат карманным путеводителем по лучшим местам. Загрузите в память устройства аудиогиды по местным достопримечательностям и переводчик.

Совет №2 Из каждой поездки мы обычно привозим что-то на память. Но не спешите за покупками в палатки с сувенирами. В них цены зачастую в несколько раз выше, чем на такие же товары в обычном магазине.

Совет №3 Если вы курите, то запаситесь сигаретами, еще находясь в России . В странах Европы они стоят намного дороже. В поездку возьмите с собой хорошо собранную аптечку. Пусть лучше эти средствам вам не пригодятся, чем вы будете пытаться найти в местных аптеках аналоги наших препаратов. Это, зачастую, сложно и дорого.

Совет №4 Ищите бесплатные мероприятия. Во многих крупных городах можно найти бесплатные экскурсии и записаться на них онлайн.

Совет №5 Откажитесь от услуг гида. В любом городе существует общественный транспорт, который проходит через центр и мимо основных достопримечательностей. Прокатитесь на нем вместо экскурсионного. Чтобы ощутить очарование городских улиц, не обязательно покупать билет на обзорную экскурсию.