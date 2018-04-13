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5 советов для туристов с ограниченным бюджетом
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5 советов для туристов с ограниченным бюджетом 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Совет №1  Отправляясь в путешествие, начните подготовку к нему еще дома. Скачайте в телефон приложения для туристов. Они помогут вам узнать обо всех мероприятиях, акциях и скидках вокруг вас и послужат карманным путеводителем по лучшим местам. Загрузите в память устройства аудиогиды по местным достопримечательностям и переводчик.
Совет №2  Из каждой поездки мы обычно привозим что-то на память. Но не спешите за покупками в палатки с сувенирами. В них цены зачастую в несколько раз выше, чем на такие же товары в обычном магазине.
Совет №3  Если вы курите, то запаситесь сигаретами, еще находясь в России. В странах Европы они стоят намного дороже. В поездку возьмите с собой хорошо собранную аптечку. Пусть лучше эти средствам вам не пригодятся, чем вы будете пытаться найти в местных аптеках аналоги наших препаратов. Это, зачастую, сложно и дорого.
Совет №4  Ищите бесплатные мероприятия. Во многих крупных городах можно найти бесплатные экскурсии и записаться на них онлайн.
Совет №5  Откажитесь от услуг гида. В любом городе существует общественный транспорт, который проходит через центр и мимо основных достопримечательностей. Прокатитесь на нем вместо экскурсионного. Чтобы ощутить очарование городских улиц, не обязательно покупать билет на обзорную экскурсию.
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