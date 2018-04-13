Специальный туристский маршрут для детей может появиться в рамках «Серебряного ожерелья России» 

Сегодня такая инициатива прозвучала на заседании Координационного совета по реализации проекта «Серебряное ожерелье России». Оно прошло в рамках XVII Межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».
Представители 11 субъектов Северо-Запада поддержали предложение совместить проект Вологодской области «Живые уроки» с проектом «Серебряное ожерелье России» и открыть новую страничку, которая будет называться «Серебряное ожерелье. Дети». Предполагается, что эта работа будет посвящена развитию межрегионального детского экскурсионного туризма, познавательного туризма для детей.
В рамках «Серебряного ожерелья России» усиливается и межрегиональное сотрудничество между соседними областями. Они могут реализовывать туристские продукты, связанные с пребыванием туристов и в том, и другом регионе. Участники встречи также согласились с тем, что проект должен позиционировать себя как единый бренд на крупных международных выставках. Так, с помощью туркомпании «Туи», в 2018 году такие площадки появятся на международном рынке. К слову, в прошлом году проект «Серебряное ожерелье России» был представлен на 9 российских и международных выставочных и деловых мероприятиях в Санкт-Петербурге, Москве, Вологде, Белграде, Вене, Мадриде.
«Проект начинает делать качественный рывок: если первые три года проект готовился организационно и мы оформляли соглашение между субъектами Северо-Запада, сейчас мы можем сказать, что у нас появляются интересные результаты. К проекту начал активно подключаться бизнес. Сегодня мы ставим перед собой новые амбициозные цели: в проекте должны появляться новые качественные направления работы. В частности, Ленинградской областью была выдвинута инициатива — раз в полгода каждый из регионов предлагает один из своих городов в качестве временной столицы проекта и проводит общепроектные мероприятия», — рассказал заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев.
Участники совета также обсудили вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и другие.
«Сегодня мы определились с основными туристическими маршрутами и стараемся сделать город комфортным. В частности, сейчас вырабатывается единый стиль города. Он отражает наши традиции, в основе — вышивка, резьба, кружево. Также мы разрабатываем новые маршруты и мероприятия. Подготовлен календарь событий. Именно событийный туризм и привлекает гостей из других регионов в Вологду», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Межрегиональный историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России», который был создан по поручению Президента Владимира Путина, реализуется третий год по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Как отметили участники Координационного совета, проект имеет шанс стать лидером туристического рынка России.