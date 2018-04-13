Специальный туристский маршрут для детей может появиться в рамках «Серебряного ожерелья России»

Сегодня такая инициатива прозвучала на заседании Координационного совета по реализации проекта «Серебряное ожерелье России». Оно прошло в рамках XVII Межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».

Представители 11 субъектов Северо-Запада поддержали предложение совместить проект Вологодской области «Живые уроки» с проектом «Серебряное ожерелье России» и открыть новую страничку, которая будет называться «Серебряное ожерелье. Дети». Предполагается, что эта работа будет посвящена развитию межрегионального детского экскурсионного туризма, познавательного туризма для детей.

Москве, Мадриде. В рамках «Серебряного ожерелья России» усиливается и межрегиональное сотрудничество между соседними областями. Они могут реализовывать туристские продукты, связанные с пребыванием туристов и в том, и другом регионе. Участники встречи также согласились с тем, что проект должен позиционировать себя как единый бренд на крупных международных выставках. Так, с помощью туркомпании «Туи», в 2018 году такие площадки появятся на международном рынке. К слову, в прошлом году проект «Серебряное ожерелье России» был представлен на 9 российских и международных выставочных и деловых мероприятиях в Санкт-Петербурге Вологде , Белграде, Вене

«Проект начинает делать качественный рывок: если первые три года проект готовился организационно и мы оформляли соглашение между субъектами Северо-Запада, сейчас мы можем сказать, что у нас появляются интересные результаты. К проекту начал активно подключаться бизнес. Сегодня мы ставим перед собой новые амбициозные цели: в проекте должны появляться новые качественные направления работы. В частности, Ленинградской областью была выдвинута инициатива — раз в полгода каждый из регионов предлагает один из своих городов в качестве временной столицы проекта и проводит общепроектные мероприятия», — рассказал заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев

Участники совета также обсудили вопросы развития инфраструктуры, благоустройства и другие.