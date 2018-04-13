Разработаны новые туристические маршруты по городам Ярославии

К новому туристическому сезону в Ярославской области разработаны новые городские маршруты. Каждый включает культурную, развлекательную и гастрономическую составляющие, позволяет знакомиться с уникальной средой, наиболее интересными достопримечательностями и объектами туристической инфраструктуры.

— Поддерживая концепцию туристического бренда региона, наши города разрабатывают новые предложения на предстоящий «высокий сезон», — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — Городской туризм сегодня активно развивается, поэтому такие экскурсии очень востребованы и интересны всем категориям туристов.

Маршрут по Ярославлю называется «Трактирный квест». Его участники узнают о самых интересных заведениях общепита старинного и современного города, совершат прогулку по центральным улицам, где сегодня сосредоточено большинство кафе и ресторанов.

Гости Переславля-Залесского смогут прогуляться по маршруту «По Рыбацкой слободе». Он проходит по историческому центру города, где раньше жили рыбаки, поставлявшие улов на царский двор. Особый колорит прогулке придадут пейзажи реки Трубеж и Плещеева озера, колокольный звон многочисленных храмов и монастырей. Среди объектов показа — Красная площадь и Никольский монастырь.

Углич предлагает туристам сразу девять новых экскурсий, важной частью большинства из которых является дегустация местных продуктов. Так, в рамках программы «Вкусная история древнего города» предусмотрены посещение палаты Дворца удельных князей, прогулка по исторической части города, гастрономическая экскурсия в музей городского быта XIX века с дегустацией пирожков с начинкой из огурцов, моркови, картошки, гречневых блинчиков, киселя и многого другого. Кроме того, разработаны экскурсии «Углич традиционный», «Углич православный», «Углич художественный», «Углич: площади, улицы, переулки», «Углич купеческий», «Углич игрушечный» и «ВелоУглич».

Данилов также подготовил для гостей несколько маршрутов. Интересную экскурсию по городу предлагает «Нескучный путеводитель», разработанный при активном участии даниловских школьников. Этот проект стал победителем III всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Еще два тура охватывают ключевые точки на территории Даниловского района. Автобусный тур «Даниловский край. Тихая провинция» включает экскурсию по музею, посещение Даниловской художественной галереи и Казанского собора на Горушке. В туристический маршрут «От Абрамова до Таганки» включено посещение выставки «Любимов — кумир и в жизни, и на сцене», посвященной 100-летию со дня рождения народного артиста Юрия Любимова , а также поездка в деревню Абрамово, родные места маэстро. Следующая точка маршрута — село Торопово, где можно увидеть бывшую дворянскую усадьбу, храм Воскресения Христова, сходить на родник. В рамках экскурсии гостей ждет интерактивная программа «Делаем масло масляное» в местном Доме культуры.

Любиме гостей ожидает прогулка по городскому парку на территории бывшей Любимской крепости XIV века. Макет строения, возведенного здесь в 1538 году по указу Ивана Грозного , воссоздали в местном краеведческом музее. Гостям расскажут легенду о происхождении названия города, связанную с увлечением царя Ивана Грозного охотой в этих местах, и покажут деревянную скульптуру «Иван-охотник». Также в рамках экскурсии гости увидят главную площадь города, построенную по указу Екатерины Великой, и центральную улицу, где расположены здания разных архитектурных стилей.

Прогулка по Пошехонью позволит почувствовать тишину и размеренный ход времени. Городские пейзажи в обрамлении пяти рек гости увидят с высоты колокольни Троицкого собора. Исторический центр города, сохранивший купеческую застройку XVIII — XIX веков, передаст атмосферу провинциального уюта и покоя.

Мышкин подготовил для туристов программу «Провинциальный калейдоскоп». В нее входит обзорная экскурсия по Верхнему бульвару с внешним осмотром старинных деревянных домов, в том числе дома корабела Томсона, дома-конторы одного из волжских пароходств XIX века, дома-вокзала графа Шереметева. Предлагают посетить также мемориал Победы, Успенский собор, старинную мельницу с экспозициями «Амбарные мыши», «Древо жизни». И детям, и взрослым будет интересно побывать в Доме ремесел с кузнечной и гончарной мастерскими, а также в доме-музее «Народный календарь».

На родину российского футбола приглашает Гаврилов-Ям . Именно здесь в 1912 году было построено первое в России футбольное поле. Также в ходе экскурсии запланировано посещение музея Локалова, где туристов ждет рассказ об истории небольшого села, ставшего городом благодаря льняной мануфактуре.

В Ростове и Рыбинске сейчас можно посетить онлайн-экскурсии по историческим центрам. Инициатива молодежного совета Ярославля, изначально реализованная в этом городе, масштабирована при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Аудиоэкскурсии опубликованы в крупнейшем туристическом приложении izi.travel.

Маршруты проходят по основным историческим местам всех трех городов. Гости Рыбинска могут начать экскурсию прямо с вокзала, следуя по маршруту аудиогида к главным достопримечательностям центра: новой Хлебной бирже и Спасо-Преображенскому собору. В Ростове от Советской площади аудиогид поведет гостей города по улицам Ленинской и Подозерке к набережной озера Неро.